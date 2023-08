Empresa de mármore de Cachoeiro está com vagas abertas; confira

A Magban, empresa do setor de mármore e granito está com processo seletivo aberto para várias oportunidades de emprego em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a empresa, as vagas são para motorista, analista de estoque e ajudante de polidor.

Os requisitos são:

-Motorista: CNH categoria E, cursos para transporte de rochas e experiência na função;

-Analista de estoque: ensino Médio Completo, experiência na função no setor de rochas e conhecimentos fiscais será um diferencial;

-Ajudante de polidor: experiência na função, noções de informática, trabalho em equipe e flexibilidade de horário.

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem enviar o currículo com o nome da vaga pretendida para [email protected] ou realizar cadastro no site.