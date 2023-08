Empresário é espancado até a morte dentro de joalheria no ES

O empresário Adenilson Marcos Dias Pinheiro, de 64 anos, foi espancado até a morte dentro da sua própria joalheria, localizada no bairro São Pedro, em Vitória na última quarta-feira (9).

De acordo informações da Polícia Civil (PC), o empresário chegou a ser socorrido em estado grave, mas acabou morrendo no Pronto Atendimento de São Pedro.

Por meio de nota, a PC reforça que não se tem motivação para a ocorrência do crime e que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e até o momento nenhum suspeito foi preso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do estado.