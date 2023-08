Enfermeira morre em acidente entre moto e caminhão em Piúma

Uma enfermeira de 28 anos morreu em um grave acidente entre a moto que ela pilotava e um caminhão, na última sexta-feira (4), no município de Piúma. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu à tarde, no bairro Niterói, em uma estrada de chão.

Com o impacto da batida, a vítima, identificada como Renata dos Santos, foi parar debaixo do caminhão. Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para socorrer a enfermeira, mas quando chegou, Renata estava sem vida.

A PM não informou a dinâmica do acidente, que envolveu uma moto Honda Bross e um caminhão basculante, a serviço do Departamento de Estrada de Rodagem (DER/ES). O corpo da enfermeira foi periciado no local, levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e, depois, liberado à família.