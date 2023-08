Equipe capixaba de atletismo disputa Campeonato Brasileiro Sub-18

A delegação capixaba de atletismo, formada por 18 atletas, vai participar do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18, que vai acontecer em Aracaju, Sergipe. As provas têm início nesta sexta-feira (11) e se encerram no domingo (13). Na equipe, 12 integrantes viajam com passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O evento conta com 643 atletas inscritos, de 134 clubes e associações de 22 estados e do Distrito Federal. O Espírito Santo será representado pelos estudantes da Escola Nova Carapina, Estação Conhecimento de Serra, CAES, Clube Madalena e Escola Benônio Gouvêa.

“Estamos indo com uma delegação forte e o Estado vai ser muito bem representado”, afirmou o técnico Diogo Mello.

Entre os competidores que estarão em Aracaju estão Arthur Nascimento da Cruz, Davi Gabriel Bastos, David Lucas Franquilim, Edimara Alves, Glauco Yuri Santos, Isabely Amorim e Raicony Souza. Eles também vão representar o Estado nos Jogos da Juventude, a etapa nacional dos Jogos Escolares, que serão realizados em setembro, em Ribeirão Preto, São Paulo.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.