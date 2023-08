ES recebe 2º Seminário capixaba de fomento ao lúpulo e cerveja

Debater sobre a produção, beneficiamento e inovações com o lúpulo e mercado cervejeiro artesanal e nacional são os objetivos do 2º Seminário Capixaba do Fomento ao Lúpulo e da Cadeia Cervejeira em Viana. O evento acontece nesta sexta-feira, dia 18 de agosto, no Teatro Municipal de Viana, na Avenida Florentino Ávidos, em Viana Centro. As inscrições gratuitas para participar do evento estão abertas para produtores, investidores e pessoas interessadas na área.

