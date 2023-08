Estado aposta em inovações para desenvolvimento do interior

Na terça (29) e quarta-feira (30), Guaçuí sediou o Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul. A estrutura do Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde foi montada no Ginásio de Esportes do município da região do Caparaó, onde estavam estandes com inovações referentes à área da saúde, principalmente. O objetivo, do Governo do Estado, com a realização de eventos como esse, é o de levar essas inovações como opções de desenvolvimento do interior do Espírito Santo.

O Fórum de Tecnologia e Inovação no Setor de Saúde – Inova Capixaba – Saúde in Foco no Sul – faz parte do Programa de Popularização da Inovação do Governo do Estado (Inova Pop). E o evento, em Guaçuí, foi realizado numa parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (Icepi), Prefeitura de Guaçuí, Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e Secretarias Municipais de Saúde. Além da participação do Ifes e da Ufes.

Aproximadamente, mais de três mil pessoas circularam pelos estandes, nos dois dias de evento. Ou seja, o Inova Capixaba alcançou o principal objetivo do Governo do Estado, por meio da Secti, que é o de popularizar e interiorizar a inovação no Espírito Santo, descentralizando esse tipo de informação da Região Metropolitana e a levando para outras regiões.

Inovações também para população do interior

Ou seja, a iniciativa mostrou à população do interior que esse mundo da inovação tecnológica é real. Inovações que abrem muitas oportunidades para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, em diversos setores, como saúde, educação, agricultura e muitos outros.

Mais de três mil pessoas circularam pelo Inova Capixaba, em Guaçuí, em dois dias (Foto Marcos Freire).

E isso está sendo feito, conforme afirma o secretário da Secti, Bruno Lamas, com a união do que é chamado de ecossistema que reúne representantes do poder público, sociedade civil organizada e instituições. “A ideia é fomentar os ambientes de inovação também em municípios do interior”, afirma o secretário, colocando que essa é uma prioridade do governador Renato Casagrande. “E, em Guaçuí, a pauta foi a inovação na saúde, onde foram identificados casos de sucesso, plataformas e startups que apresentaram soluções eficientes nas diversas áreas do setor, com o Governo do Estado se fazendo presente com ações inovadoras e compartilhando tudo que tem sido fomentado”, destaca.

Este foi o caso do Icepi, Ifes, Ufes, Santa Casa de Guaçuí e muitos outros institutos e empresas que apresentaram um novo mundo para as pessoas que circularam pelo local. Todos, principalmente, estudantes das escolas públicas, tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento de setores e inovações que muitos não sabiam existir.