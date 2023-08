Estudante do Espectro Autista é destaque na Olimpíada Brasileira de Astronomia

O estudante Bruno de Lorenzo Fernandes, da Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Maria Horta, em Vitória, conquistou a medalha de prata na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. A brilhante performance do aluno na competição garantiu a ele a pré-seleção para a equipe que vai participar da Olimpíadas Internacionais de Astronomia de 2024, devido à nota igual-superior a 9 na prova.

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, Bruno Fernandes já havia se destacado em outras edições da OBA, chegando a ganhar uma medalha de bronze em 2018. Outro feito notável do estudante foi a descoberta de três asteroides, em 2021, durante a participação no projeto Caça Asteroides da NASA.

O professor de Altas Habilidades e Superdotação Luiz Gustavo Gomes ressaltou que, entre os meses de outubro de dezembro deste ano, vão ocorrer três provas on-line e objetivas, a fim de testar os conhecimentos dos estudantes classificados para a fase de pré-seleção. Caso seja aprovado, Bruno Fernandes vai para a cidade de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, onde responderá a outras provas presenciais e teóricas.