Estudantes de Cachoeiro participam da 39ª Jornada de Foguetes

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Lions Sebastião de Paiva Vidaurre, localizada no município de Cachoeiro, participaram, na última quinta-feira (03), da 39ª Jornada de Foguetes da Mostra Brasileira de Foguete, realizado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

A viagem teve a presença de nove alunos e dos professores de Física Maria Guimaraes Siqueira, e, de Biologia, José Agostinho Correia Junior. Durante o evento, os alunos participaram de diversas atividades, como palestras sobre a importância dos estudos, oficinas de construção de foguetes, entre outras atividades.

Além disso, cada grupo realizou uma exposição oral dos próprios foguetes produzidos. Após a apresentação, os estudantes disputaram a competição de lançamentos, e, com bons alcances, todos os grupos conquistaram a medalha de prata na competição.

A Jornada de Foguetes consiste em um evento em que estudantes de vários estados do Brasil participam da competição lançando foguetes construídos em suas escolas.

“Foi uma experiência única, em que pude aprender e trocar conhecimentos. Aprendi muito com as oficinas e ainda mais com as pessoas”, disse a estudante Amanda de Lima, da 2ª série do Ensino Médio.

“É importante que os alunos conheçam diversas práticas científicas para além do território da escola, observando como estudantes de diferentes culturas fazem e propagam a Ciência”, disse o professor José Agostinho Correia Junior.