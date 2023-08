Estudantes de Muniz Freire participam de evento sobre equidade racial

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, em Muniz Freire, realizou a palestra “Um Breve Histórico do Povo Preto no Brasil: Caminhos para a Equidade”.

O evento faz parte do projeto “Brasil Mais Humano”. O foco foi a valorização das diferenças étnico-raciais e a promoção da equidade na sociedade.

Ministrada pelo mestre em História, Joatam Nunes, a palestra realizada na quarta-feira (23), trouxe uma análise profunda sobre o racismo e a historicidade do preconceito no Brasil. O objetivo foi proporcionar um espaço para reflexão e debate, permitindo que os alunos compreendessem como tais questões afetam os Direitos Humanos e a qualidade da educação.

Debate

Por meio do debate envolvente sobre as raízes do preconceito e da discriminação racial no país, a fala do palestrante buscou conscientizar os estudantes sobre a importância da equidade. O pesquisador também falou sobre como ações afirmativas podem desempenhar um papel transformador na sociedade.

A professora de Ciências, Daniela Feletti, destacou o papel crucial da educação na abordagem das disparidades raciais no Brasil.

“O projeto ‘Brasil Mais Humano‘ engloba diversas atividades, como debates, entrevistas e palestras, para promover a equidade étnico-racial na educação, de acordo com as diretrizes do sistema educacional brasileiro”, disse.

Maria Cristina Bossan, aluna da 3ª série do Ensino Médio, enfatizou a importância de compreender a história para promover mudanças e valorizar a cultura afro-brasileira. Ela ressaltou como o conhecimento pode ser o catalisador para transformar uma sociedade que ainda lida com preconceitos e desigualdades.