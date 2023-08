ExpoCelebrar: vem aí a 10ª edição da mais tradicional feira de eventos do ES

Nos dias 21 e 22 de novembro, de 17h às 22h, no Bom Gosto Cerimonial, mais de 30 empresas se reunirão para apresentar o melhor do segmento para noivos, formandos, debutantes e para quem está organizando aniversários e festas: a ExpoCelebrar.

Para a edição comemorativa da 10° edição, a CEO da empresa organizadora, Cíntia Mattos, promete uma noite com desfiles, apresentações musicais e condições diferenciadas para os visitantes.

Cíntia conta que serão sorteados dois vale-compras no valor de R$ 1.000,00, um para cada dia do evento. O ganhador poderá gastar com um qualquer um dos fornecedores presentes no evento.

Além disso, os fornecedores de festas que quiserem participar do evento ainda podem entrar em contato com a organização, através do WhatsApp (28) 999673321 e garantir a vaga na maior feira de eventos no Espírito Santo;

As inscrições para visitação ao evento serão abertas em setembro e divulgadas no @expocelebrar no Instagram.