Exporta Mais Brasil: 2ª rodada do programa gera mais de R$ 15 mi em negócios

A segunda rodada do programa Exporta Mais Brasil, com foco em rochas ornamentais, terminou com ótimas notícias: foram fechados cerca de R$ 15 milhões em negócios, com 24 empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais, para os próximos 12 meses. As negociações aconteceram entre 22 e 24 de agosto durante a 32ª edição do Cachoeiro Stone Fair 2023, a maior vitrine de negócios do mercado brasileiro de rochas, realizada anualmente em Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Ao todo, foram mais de 150 reuniões, realizadas entre 24 empresas brasileiras do setor de rochas ornamentais – com sede no Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e, sobretudo, Espírito Santo -, e nove compradores internacionais, vindos de Alemanha, Portugal, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Omã, Argentina e África do Sul. O estado capixaba é líder brasileiro na produção e no comércio exterior de rochas ornamentais: só em 2022, respondeu por 81,8% de todas as vendas do Brasil ao mercado internacional.

O programa Exporta Mais Brasil, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), busca uma aproximação ativa com todas as regiões do país para potencializar suas exportações. No Espírito Santo, a rodada foi realizada em parceria com o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), parceira da ApexBrasil no It’s Natural – Brazilian Natural Stone, projeto setorial de incentivo às exportações de rochas ornamentais brasileiras. Junto da Milanez & Milaneze, o Centrorochas foi responsável por arregimentar as 24 empresas brasileiras que participaram das reuniões de negócios.

Jean-Pierre Pieterse, representante da empresa JP Marble Classic, da África do Sul, integrou o time de compradores que participou da segunda rodada do Exporta Mais Brasil no Espírito Santo. O empresário voltou satisfeito para seu país: “Tive uma ótima experiência aqui no Brasil. Eu não esperava a grande variedade de cores disponíveis. Gratidão à ApexBrasil e à Cachoeiro Stone Fair por nos trazerem aqui e nos mostrarem uma realidade maravilhosa. Estamos ansiosos para nos envolver com as rochas brasileiras e as empresas que tivemos a honra de visitar aqui”, relatou.

Programação

As atividades da segunda rodada do Exporta Mais Brasil foram inauguradas no dia 21 de agosto com o evento Diálogos Exporta Mais Brasil, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), em Vitória. A entidade é parceira da ApexBrasil na execução do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), que está capacitando 150 empresas capixabas para exportar no ciclo 2023-2025. O diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, foi o responsável pelas boas-vindas aos participantes, entre os quais estavam empresários, políticos, jornalistas e entidades do setor.

Além da solenidade de abertura, que contou com autoridades locais, também houve um painel sobre oportunidades para as exportações e os investimentos no Espírito Santo, estado que, em uma década, viu seu número de CNPJs cadastrados na lista de Empresas Brasileiras Exportadoras e Importadoras do Ministério da Economia quase dobrar: passaram de 488, em 2012, para 873, em 2022. As informações foram compiladas pelo Observatório da Indústria da FINDES. Outra mesa discutiu, ainda, a liderança feminina no comércio exterior, como parte dos esforços da ApexBrasil de ampliar a presença de mulheres nos negócios internacionais, onde elas ainda estão subrepresentadas.

A segunda rodada do Exporta Mais Brasil contemplou também visitas técnicas, no intuito de aprofundar o conhecimento sobre os arranjos produtivos do setor de rochas ornamentais. A agenda incluiu uma visita à pedreira da IMIL para acompanhar, na prática, o processo de extração de materiais, e uma ida a indústrias, para entender o processo de beneficiamento, a tecnologia empregada e toda a evolução do setor nas questões de sustentabilidade. Foram visitadas a MAGBAN, a ANGRAMAR, a DECOLORES, a PETTRUS, a MARGRAMAR e a MARBRASA.

O setor de rochas ornamentais

Com a maior diversidade geológica do mundo e mais de 1200 variedades de materiais, o Brasil é o 4º maior produtor de rochas ornamentais no mundo e o 5º que mais exporta esse produto. Em 2021, o setor bateu recorde histórico em suas exportações, registrando um faturamento de US$ 1,33 bilhão. Foi o melhor crescimento em relação ao ano anterior dos últimos 18 anos, com aproximadamente 36%.

Em 2022, o segmento exportou US$ 1,28 bilhão, com apenas um leve recuo em relação a 2021, e atualmente detém a relevante posição de fornecedor líder nos Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo.

Aliás, os Estados Unidos foram o destino de mais da metade das exportações do setor (58%), seguidos pela China (13%) e pela Itália (8%). O Espírito Santo é de longe o campeão brasileiro do setor: em 2022, respondeu por 81,8% de todas as vendas do Brasil ao mercado internacional. O estado foi seguido por Minas Gerais, com 10,9%, e pelo Ceará, que produziu 3,1% do montante exportado.

Cachoeiro Stone Fair 2023

A rodada do programa Exporta Mais Brasil no Espírito Santo aconteceu em paralelo à 32ª edição do Cachoeiro Stone Fair, a maior vitrine de negócios do mercado de rochas brasileiro. Com o tema “Coloque o pé no futuro”, o objetivo da feira era inspirar os visitantes a expandirem o pensamento, além de interagirem com inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais. O evento foi uma oportunidade para conhecer as principais novidades em máquinas, produtos, insumos e serviços ligados às rochas brasileiras.

O evento foi realizado pela Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere; promovido pelos Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas) e Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag); e contou com o apoio do Centrorochas e o patrocínio do Sicoob.

Sobre o Exporta Mais Brasil

Com o slogan “Rodando o país para as nossas empresas ganharem o mundo”, o programa Exporta Mais Brasil busca uma aproximação ativa com todas as regiões do país para potencializar suas exportações. Por meio do programa, empresas brasileiras terão a oportunidade de se reunir com compradores internacionais que virão ao país em busca de produtos e serviços ligados a setores específicos.

Nas rodadas de negócios promovidas pela ApexBrasil, serão congregados ao todo mais de 100 compradores estrangeiros e 300 empresas brasileiras, em uma iniciativa inédita e de alcance nacional. Os compradores participarão também de visitas técnicas in loco, a fim de entender melhor como funciona o processo produtivo nacional.

Até o final do ano, o Exporta Mais Brasil realizará 13 etapas voltadas para diferentes setores, em 13 estados brasileiros. A próxima etapa do programa será de 27 de agosto a 2 de setembro, em Cacoal (RO), voltada para o setor de Cafés Especiais Robustas Amazônicos. Confira mais informações em https://apexbrasil.com.br/exportamaisbrasil

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.