Famílias retiradas de casas demolidas estão sendo levadas para ginásio

As famílias que estavam nas casas que estão sendo demolidas nesta terça-feira (22), em Maraguá, no município de Itapemirim, estão sendo levadas para o Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Jr., em Itaipava, onde poderão ficar por 30 dias até que busquem outro local para morar.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Itapemirim, o terreno onde ocorre a demolição conta com mais de 70 residências, porém, ainda não há ainda o número exato de pessoas que residiam no local.

Ainda, segundo a Secretaria, uma equipe com assistentes sociais está em Maraguá cadastrando as famílias que estão sendo retiradas. Outra equipe está recepcionando essas pessoas no ginásio para onde estão sendo levadas, e prosseguindo com o trabalho.

A ação é realizada pela Polícia Militar após uma ordem judicial, que está sendo cumprida após os proprietários do terreno entrarem na Justiça pedindo a reintegração de posse. A Prefeitura de Itapemirim foi convocada pela Justiça para dar suporte, e disponibilizou equipes da Assistência Social e a Guarda Municipal para ajudar.

Rodovias interditadas

Por conta da demolição, a Rodovia do Sol foi totalmente fechada na manhã desta terça-feira (22), entre as localidades de Pontal, em Marataízes, até o Gomes, em Itapemirim. O trânsito no trecho está sendo desviado pela Rodovia ES 487, para quem segue de Marataízes para Itaóca.

Os motoristas devem seguir pela Vila, acessar a Rodovia ES 487, entrar na altura de Fazenda Velha e ir até o Gomes, para seguir viagem. Quem segue de Itaipava para Marataízes, deve fazer o mesmo trajeto ao contrário.

Além disso, a Rodovia do Penedo também está totalmente interditada, já que o trajeto sai exatamente onde estão as casas, na área de interdição para demolição.