Farmácias poderão aplicar testes para dengue, HIV, hepatite e sífilis

Farmácias de todo o país já podem aplicar, testes rápidos para doenças como dengue, HIV, hepatite e sífilis. A medida foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na última terça-feira (1), numa resolução aprovada em maio.

Até então, apenas testes de Covid-19 e glicemia eram permitidos, agora as farmácias podem escolher se vão aderir ao serviço ou não, e têm 180 dias para se adequar às novas regras e contratando profissionais, além da criação de espaços específicos pra aplicação dos testes.

Grandes redes, no entanto, já se anteciparam e começaram a se preparar. Algumas farmácias vão além. Vão ofertar ta,bém, exames de colesterol, diabetes, glicemia e Beta-HCG, para gravidez.

A anvisa não divulgou uma lista de exames permitidos, mas a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, afirma que as farmácias podem realizar ao menos 40 testes de análises clínicas de etapa única, ou seja, que não precisam ser processados numa fase posterior. Exames de urina e fezes, por exemplo, não estão permitidos, assim como os de sangue que dependam de coleta na veia ou na artéria. Os preços dos exames nas farmácias estão sujeitos à livre concorrência.

