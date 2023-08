Feira de Profissões da Multivix atrai 1.800 alunos de todo o Sul do Espírito Santo

A faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim realizou nesta quinta-feira (24), a edição 2023 da Feira de Profissões. Essa é uma oportunidade para os alunos do Ensino Médio conhecerem de perto como funciona a instituição e ter um contato direto com os cursos ofertados. O evento reuniu cerca de 1.800 alunos de 29 escolas públicas de todo o Sul do Estado.

Segundo o diretor geral da Multivix Cachoeiro, Valderêdo Sedano Fontana, os alunos participantes da feira tiveram à disposição os cursos EDA e os 16 cursos presenciais, oferecidos pela instituição. “Queremos que o aluno conheça nossa estrutura. Mas, acima de tudo, que ele consiga visualizar aquela determinada profissão, seja da área da saúde, gestão e negócios, tecnologia ou engenharia”, disse.

Os alunos tiveram total autonomia para participar da feira. Ao chegar, eles realizaram um cadastro e se separam de seus professores, para que pudessem buscar sozinhos as informações sobre cursos nos estandes, que contaram com os coordenadores de cada curso, e então participar de uma das oficinas oferecidas, e que estavam sob supervisão de professores e alunos da instituição.

“Essa é uma forma que a Multivix tem de contribuir para formação desse aluno. Cerca de 95% dos alunos que estamos recebendo são de escolas públicas. Eles jamais teriam essa possibilidade se a faculdade não abrisse as portas”, destaca Valderêdo.

Além disso, os alunos também puderam realizar teste vocacional. “O curso de Psicologia está realizando teste vocacional. Como professor não tenho dúvidas de para o aluno é importante. Quando fomos alunos não tivemos essa possibilidade de entrarmos em uma instituição e ver como ela funcionava. Hoje, esse aluno está vivendo uma realidade de aluno de ensino superior”, continua o diretor geral.

Os alunos também tiveram orientações sobre o funcionamento do Prouni, Fies e as bolsas disponibilizadas pela faculdade. “Essa não é só uma feira para conseguirmos o aluno, não é para ele descobrir qual curso quer fazer. A feira tem três propósitos: mostrar a instituição, fazer com que o aluno saiba mais sobre o curso que ele está indeciso e saber também quais as opções ele tem, enquanto aluno, do valor da mensalidade. Hoje é o Dia D, mas a faculdade continua aberta para receber esses alunos e fazer essa visita guiada. Fico muito feliz em poder proporcionar isso, pois sabemos que o aluno não teria essa oportunidade”, completa Valderêdo.

