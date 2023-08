Festa do Sanfoneiro agora é Patrimônio Cultural Imaterial do ES

O Estado do Espírito Santo ganhou oficialmente mais um patrimônio cultural imaterial. Desde o dia 15 de agosto a Festa do Sanfoneiro do município de Conceição do Castelo tem o título, definido na Lei Estadual 11.880/2023, de autoria do deputado Dary Pagung (PSB).

Quando apresentou a iniciativa agora sancionada pelo Poder Executivo, Pagung argumentou aos pares a importância da festa partindo da sua história: em 1988, o grupo Jovens Unidos Para Amar os Irmãos (Jupai) sonhava em criar uma festa que pudesse preservar as tradições da cidade, cuidar do que já estava se perdendo da cultura.

O foco inicial nesse resgate recaiu exatamente no Concurso de Sanfoneiro, afinal era o instrumento símbolo de festas e alegrias nas tardes e noites conceiçãocenses. Juntou-se de imediato ao concurso o desfile da Rainha do Café, em referência ao produto que historicamente constitui a base da economia do município.

Com o passar do tempo foi entrando a Cavalgada – “para lembrar às novas gerações e principalmente à massa estudantil o principal meio de transporte do passado” – e a Exposição de Artesanato. Nos últimos anos a programação do evento foi consolidada, sendo agregados concursos leiteiros e de marcha, exposição agropecuária, shows musicais e rodeio profissional, consolidando .

“A criação da lei tem um impacto significativo na preservação da cultura, identidade e economia local, ao mesmo tempo em que fortalece o senso de comunidade e promove a conscientização sobre essa rica tradição capixaba”, afirma o autor da legislação.

Festa do Safoneiro

A 32ª Festa do Sanfoneiro vai de 31 de agosto a 3 de setembro com atrações locais e nacionais.