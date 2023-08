Festival Cultural de Inverno discute Turismo de Base Comunitária

O Festival Cultural de Inverno de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, no Caparaó Capixaba, chega à sua terceira edição. O evento, que será realizado de 18 a 20 deste mês de agosto, terá como tema o “Futurismo: Turismo Cultural de Base Comunitária”, como vetor para o desenvolvimento social e econômico sustentável.

Nos três dias do festival, haverá mostras de vídeo, rodas de conversa, labs criativos, rotas turísticas, shows e apresentações de casos de sucesso. Assuntos tratados no âmbito local, regional do Caparaó, estadual e nacional.

O objetivo do 3º Festival Cultural de Inverno, em Patrimônio da Penha, é trazer à tona o tema do Turismo de Base Comunitária, como um modelo de gestão da visitação, tendo a comunidade como protagonista. Os organizadores da iniciativa colocam que essa modalidade de turismo pode gerar benefícios coletivos, promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura da população. Assim como deve permitir a utilização sustentável dos recursos das Unidades de Conservação, para fins recreativos e educativos. Neste caso, o Parque Nacional do Caparaó.

Festival cultural e de empreendedorismo

O Festival Cultural de Inverno também pretende ser um espaço de estudos, encontros, intercâmbios, pesquisa e prototipação (forma de visualizar ideias e conceitos antes de tirá-los do papel) das ações para o fortalecimento desse tipo de turismo. Desta forma, a meta é prototipar “micro rotas” que envolvem o patrimônio natural, material e imaterial da região.

Haverá, ainda, apresentações de casos de sucesso. E a feira de artes, ofícios e projetos será aberta para empreendedores, artistas e iniciativas de todo o Espírito Santo que queiram expor suas experiências e produtos que estejam conectados ao tema do Turismo de Base Comunitária.

Já a programação cultural do Festival Cultural de Inverno contará com LAB audiovisual que apresentará a II Mostra de Vídeo Ambiental “Caminho das Águas”. Além de um curso para jovens da comunidade que receberão uma bolsa de estudos no valor de 200,00 e uma roda de conversa com o tema “Audiovisual, mostras e cine ambiental e comunitário como caminho para desenvolvimento cultural e econômico dos territórios”.

Muita música também no evento

A música será representada por bandas locais. Estarão presentes a Banda Terra Sem Males e a Banda Suindara. Como convidados, a programação terá o grupo Viola Dourada (música caipira de Muniz Freire) e o Grupo Cultural Afrolaje, do Rio de Janeiro. Além do Coral Guarani Tape Retxakã, da aldeia indígena Nova Esperança, de Aracruz, e o Forrobodó da Meia Noite, com Espalha Ngoma.

O 3º Festival Cultural de Inverno de Patrimônio da Penha acontece no marco do projeto Raízes e Frutos do Caparaó – a Arte na Roça. O projeto é realizado com o apoio do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio das Secretarias de Cultura, de Agricultura, de Turismo e da Aderes. Além da parceria da Prefeitura de Divino de São Lourenço. E a produção é do Armazém Multiverso Caparaó e da Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó, em parceria com grupos e negócios locais.

Programação

Sexta – 18/8

14h – LAB Audiovisual – Tema “Audiovisual, mostras e cine ambiental e comunitário como caminho para desenvolvimento cultural e econômico dos territórios”, com Tânia Caju, do Festival CineEma, que já fez história no Espírito Santo. Também, conversa com Tais Loba, da @geodesicaproducoes, que trabalha com cine comunitário indígena, quilombola, ribeirinho e já realizou a formação de dezenas de jovens como realizadores. Lígia Sancio chega para contar sobre o projeto Olhar Milenar e sobre sua trajetória na comunicação ativista pelo território indígena. A participação de jovens que fizeram as oficinas de vídeo da Mova Caparaó que deixou legado positivo por onde passou, com 11 edições organizadas pelo Consórcio Caparaó, em parceria com a SecultES e coordenação de Dalva Ringuier. E, por fim, a equipe da série Caminho das Águas do Caparaó, realizada em Patrimônio da Penha, vai contar sua experiência.

Onde? Tenda Futurismo – Praça da Vila.

14h – LAB Audiovisual

18h – II Mostra Caminho das Águas de Vídeo Ambiental – seleção de vídeos produzidos por jovens de diversos projetos de audiovisual.

Onde? Tenda Futurismo – Praça da Vila.

21h – LAB Musical Caipiras e Caboclos – com o Grupo Cultural Afrolaje e Banda Suindara.

Onde? Quintal da Vila – Rua Principal de Patrimônio da Penha

Sábado – 19/8

8h – Saída para as Micro Rotas

● Rota Armazéns e Casas Tradicionais do Caparaó.

● Rota Cafés Especiais nas propriedades Café Relíquia do Caparaó, Café Campo Azul e Café Imbuí.

● Rota Caminho das Águas – Rio dos Veados.

● Rota Caminho das Águas – Córrego do Veadinho.

● Rota Hospedagem Sensorial Aldeia Alegria.

De Onde sai? Tenda Futurismo na Praça da Vila.

10h – Palco Aberto na Feira Livre de Patrimônio da Penha.

Teatro LAMB LAMB, com Luciene Francelino

Exposição Retratar a Magia – Retratos de moradores de Patrimônio da Penha, de Thiago Raft.

12h – Lançamento do Cardápio do Restaurante Cantinho Caipira – Coisas Daqui – com a cozinheira Valquíria Lemos e construído com assessoria de Margô Loureiro, por meio do projeto Raízes e Frutos do Caparaó.

13h – LAB Musical – com o Coral Tape Retxakã, Aldeia Guarani Ka’agwy Porã, Nova Esperança, Aracruz.

Onde? Tenda Futurismo na Praça da Vila.

15h – Abertura da Roda de Experiências em Turismo de Base Comunitária – Estudo de Casos de Sucesso.

Onde? Tenda Futurismo na Praça da Vila;

Casos locais:

● Aldeia Alegria – Hospedagem Sensorial com Marcius Cardoso.

● Projeto Caminho das Águas – com participantes do projeto.

● Divina Terapia – com Rose, Georgia, Débora e Carol.

● A Guarita da AMPA. Uma das primeiras ações em educação ambiental ao redor do Parque Nacional, com Tetê Chaves, uma das criadoras do projeto.

Casos regionais:

● Sítio Jaqueira e as Rotas Pedagógicas, com Newton Campos – educador, plantador de água e agricultor.

● Viva Caparaó – Associação de Turismo que desenvolve o território preservando a natureza, com Marcelo Sanglard Valentim.

Casos estaduais:

● Etno turismo – base de auto sustentabilidade da Aldeia Guarani Nova Esperança/Aracruz, com o Cacique Marcelo.

● “A retomada do Turismo Sustentável da Região Sul Capixaba dos Vales e Café”, com Jussan Silva e Silva – diretor de Turismo da Prefeitura de Muqui e produtor cultural/audiovisual.

Casos nacionais

● Memória e Cultura Rural como base para um turismo do futuro, com Marjorie Botelho, da Rede Nacional dos Pontos de Cultura e Memória Rural.

20h – LAB Musical – com o Grupo Viola Dourada.

22h – Cortejo Cultural até o Barracão da Teka.

22h – LAB Musical – com a Banda Terra Sem Males e Grupo Afrolaje.

00h – Forró Espalha Ngoma.

Onde? No Barracão da Teka.

Domingo – 20/8

9h – Café da Manhã – com a empresa “Caminhantes do Caparaó”, de Amanda Guiduci e Valéria Moreira, especializada em segmentos turísticos de Saúde e Lazer na Natureza, responsável pela implantação da Trilha de Longo Curso Brigadeiro Caparaó e Associação de Condutores do Caparaó.

13h – Almoço Cultural de Despedida – no Restaurante Cantinho Caipira.