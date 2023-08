Festival da Moqueca Capixaba recheado de novidades em Anchieta

Os pratos foram apresentados para a imprensa em uma recepção na última quarta-feira (30), na Pousada do Tião, e brilharam em dezenas de fotos, vídeos e postagens nas redes sociais.

Que tal experimentar um hambúrguer de moqueca? ou você prefere um pastel? Pode ser uma moqueca vegana? No lugar do arroz, que tal acompanhar sua moqueca com um talharim artesanal? Algumas dessas novidades estarão lado a lado com as tradicionalíssimas moquecas de badejo, de robalo, de lagosta, de dourado, de cação ou camarão, durante o 7º Festival da Moqueca Capixaba.

Além dos boxes no espaço montado especialmente para receber o evento, vários quiosques e restaurantes do balneário vão ter moquecas especiais no seu cardápio durante o período do festival. O comércio também se envolve, com ofertas para os turistas e visitantes.

“Como Capital Estadual da Moqueca Capixaba e dos Frutos do Mar, Anchieta tem a honra de realizar este festival pelo sétimo ano consecutivo e poder receber turistas e moradores para desfrutar essas delícias culinárias, além de nossas inúmeras belezas naturais”, disse o prefeito do município, Fabrício Petri, durante o evento de apresentação dos pratos.

A presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação, Néia Porto Dalbom, foi só elogios e agradecimentos aos empreendedores e a todos os patrocinadores e apoiadores que acreditam no festival como fomento ao turismo e ao desenvolvimento do balneário.