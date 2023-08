Festival de Inverno de Marataízes: Jazz, MPB, Pé de Serra e muita gastronomia

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Turismo, vai realizar no final desse mês, mais uma edição do Festival de Inverno de Marataízes. O evento vai começar acontece entre os dias 24 e 27 de agosto, com muita música e gastronomia de qualidade.

As atividades vão acontecer na Praça da Barra, e os moradores e visitantes terão a oportunidade de prestigiar a praça gastronômica, com cardápio diversificado e cerveja artesanal, além de oficinas gratuitas e também curtir os shows com o Trio Forrozão, Banda Brasil Pandeiro, Papa Légua Show e muito mais.

Confira a programação:

Quinta – 24/08/2023

19h – Abertura Oficial

20h – Passuka Jazz

22h – Anfrisio Lima

Sexta – 25/08/2023

19h – Dan Abranches

21h – Paulo Woops e Mega Banda

23h – Orquestra Sanfônica

Sábado – 26/08/2023

18h – Oficina Gastronômica

19h – Trio Olandestino

21h – Bia Socek

23h – Trio Forrozão

Domingo – 27/08/2023

13h – Oficina Gastronômica

14h – Banda Brasil Pandeiro

16h – Alinne Garruth

18h – Papa Légua Show