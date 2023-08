Festival de Teatro de Guaçuí é marcado pelo sucesso de público

Na última semana, entre os dias 13 e 19, Guaçuí realizou o 23º Festival Nacional de Teatro que já é considerado um dos mais importantes no cenário teatral do Espírito Santo e do Brasil. Organizado e realizado pelo Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira, essa edição do evento foi marcado pelo sucesso de público, com grandes plateias em todos os dias, tanto nas apresentações feitas no palco do Teatro Municipal Fernando Torres, como em praças da cidade. O festival contou com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), do Governo do Estado do Espirito Santo, e da Prefeitura de Guaçuí.

O festival teve a participação de espetáculos vindos do Rio de Janeiro (RJ), Duque de Caxias (RJ), Santo André (SP), Jundiaí (SP), Caruaru (PE), Curitiba (PR) e Ubá (MG). Além das produções do Espírito Santo, das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Cariacica, Serra, Vitória e Guaçuí. Assim como de outras atividades como oficinas, palestras, exposições e debates.

Os espetáculos vencedores: Oliver Twist, A incrível peleja de Simão e a Morte e Liame do Tempo (Fotos Éder Gaioski).

E, no final, receberam os troféus como melhores espetáculos, as peças “Oliver Twist”, da Trupe Teatral Alldeias, de Curitiba (PR) – Teatro para o público infantil; “A incrível peleja de Simão e a Morte”, da Cia. de Arte Popular, de Duque de Caxias (RJ) – Teatro de Rua; e “Liame do Tempo”, da Grifo de Teatro, de Jundiaí (SP) – Teatro para Público Adulto. Também foram premiados os melhores em direção artística, texto, ator, ator coadjuvante, atriz, atriz coadjuvante, cenografia, figurino, iluminação (menos para Teatro de Rua), maquiagem, música original, sonoplastia e Prêmio Especial do Júri. Além do Prêmio Especial Paulo Honório da Silva. Confira todos os premiados no final do texto.

Sucesso de público no teatro e nas praças da cidade

De acordo com os organizadores, o sucesso de público do evento confirmou que a população da região do Caparaó tem o costume de prestigiar os espetáculos que se apresentam no Festival de Teatro de Guaçuí. Tendo como um dos atrativos a possibilidade de conhecer diferenças culturais de cada região brasileira. Nos dias de festival, a plateia contou com pessoas vindas de Espera Feliz, Caiana e Carangola, de Minas Gerais. E, também, de Alegre, Iúna, Dores do Rio Preto, Muniz Freire e São José do Calçado, no Espírito Santo.

O pessoal do Grifo de Teatro, de Jundiaí (SP) recebe o troféu pelo melhor espetáculo para público adulto (Foto Éder Gaioski).

Além dos espetáculos de comédia, drama, teatro infantil e teatro de rua, entre textos autorais e adaptações de clássicos mundiais, foi sucesso entre o grande público o acesso a outras manifestações, como a dança, fotografia, artes plásticas e música. “O Teatro Fernando Torres e a Praça da Matriz mantiveram-se lotadas todos os dias”, destaca o coordenador do festival, Carlos Ola. “Mais de 120 técnicos, produtores e atores circularam por Guaçuí e apresentaram um pouco de sua arte, em 20 espetáculos, para um público que atingiu umas 4 mil pessoas”, completa.

Este ano, o Festival Nacional de Teatro de Guaçuí também foi marcado pelos 40 anos de existência do Grupo Gota, Pó e Poeira que apresentou, na noite de encerramento, o espetáculo “A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe”. Em seguida, foi entregue a premiação aos melhores do festival, de acordo com a comissão julgadora composta por Tom Rezende, ator e diretor da Cia. Voo de Teatro, de São Paulo; Williams Santana, diretor, ator e palhaço, vindo da cidade de Recife (PE); Lucimar Costa, ator e diretor do Grupo Ela de Teatro, de Cachoeiro de Itapemirim; e Luiz Carlos Cardoso, ator e diretor da Cia. Anônimos de Teatro, de Vitória.

O Grupo Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, apresentou “A Saga Amorosa dos Amantes Píramo e Tisbe” (Foto Éder Gaioski).

Premiação do 23º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

Teatro para o Público Infantil

Espetáculo: Oliver Twist – Trupe Teatral Alldeias – Curitiba (PR)

Direção Artística: Karen Novaes – Oliver Twist

Texto: Ted Novaes – Oliver Twist

Ator: Filippe Nery – Drummond para Crianças – Rio de janeiro (RJ)

Ator Coadjuvante: Wandy Willians – Oliver Twist

Atriz: Eliane Correia – Contos Assombrosos – Guaçuí (ES)

Atriz Coadjuvante: Laura Siza – Oliver Twist

Cenografia: Sintonia Dominó – Drummond para Crianças

Figurino: Ricardo Reis – A Menina e o Pássaro – Vitória (ES)

Iluminação: João Batista de Moraes – Contos Assombrosos

Maquiagem: Wellington Fernandes – O Menino do Dedo Verde – Serra (ES)

Música Original: Ted Novaes – Oliver Twist

Sonoplastia: Marcos Farias – Drummond para Crianças

Prêmio Especial do Júri: Pela pesquisa continuada da dança-teatro, no Estado do Espírito Santo em “Roda de Brincar para as Infâncias” – Coletivo Emaranhado – Vitória (ES)

Teatro de Rua

Espetáculo: A incrível peleja de Simão e a Morte – Cia de Arte Popular – Duque de Caxias (RJ)

Direção Artística: Gilvan Balbino – A Farsa do Bumba Meu Boi

Texto: Gilvan Balbino – A Farsa do Bumba meu Boi – Rio de Janeiro (RJ)

Ator: Cesário Candhí – A incrível peleja de Simão e a Morte – Duque de Caxias (RJ)

Ator Coadjuvante: Anderson Guimarães – A Farsa do Bumba Meu Boi

Atriz: Denise Bruno – As Bestas – Santo André (SP)

Atriz Coadjuvante: Eve Penha – A incrível peleja de Simão e a Morte

Cenografia: Gilvan Balbino e Pâmela Vicenta – A Farsa do Bumba Meu Boi

Figurino: Marcelo Moianno – A incrível peleja de Simão e a Morte

Maquiagem: Cia. de Arte Popular – A incrível peleja de Simão e a Morte

Música Original: Beto Gaspari – A incrível peleja de Simão e a Morte

Sonoplastia: Julia Bruno, Denise Bruno e Roberta Kelly Neryn – As Bestas

Prêmio Especial do Júri: Pela pesquisa e construção de uma dramaturgia feminista para a palhaçaria, para a Cia. 3 Entradas, em “As Bestas”

Teatro para o Público Adulto

Espetáculo: Liame do Tempo – Grifo de Teatro – Jundiaí (SP)

Direção Artística: Cláudio de Albuquerque – Liame do Tempo

Texto: Luciana Ezarani – Clarice do Brasil – Rio de Janeiro (RJ) – O Rei da Feira – Vitória (ES)

Ator: Paulo Coelho – Sob o Azul do Céu – Vitória (ES) – Luan Silva (Liame do Tempo)

Ator Coadjuvante: Matheus Ferreira – Liame do Tempo

Atriz: Aline Saraiva – A Sós – Alegre (ES)

Atriz Coadjuvante: Mariana Jaco – Clarice do Brasil

Cenografia: Luciana Ezarani – Clarice do Brasil

Figurino: Luciana Ezarani – Clarice do Brasil

Iluminação: Fabio Prieto – A Sós

Maquiagem: Ediana Dias – Liame do Tempo

Música Original: Bia do Violãozinho – Travessia de Vida – Outro Exemplo – Caruaru (PE)

Sonoplastia: Clarice Rodrigues e Renan Venart – Liame do Tempo

Prêmio Especial do Júri: Pelo atravessamento que as temáticas do espetáculo reverberam no público, para “Travessia da Vida – Outro Exemplo – Cia. Tabuleiro de Teatro

Melhor Espetáculo pelo Júri Popular

Infância e Juventude: Drummond para Crianças – Cia. Sintonia Dominó – Rio de Janeiro (RJ)

Teatro de Rua: As Bestas – Cia. 3 Entradas – Santo André (SP)

Palco Adulto: Liame do Tempo – Grifo de Teatro – Jundiaí (SP)

Prêmio Especial Paulo Honório da Silva

A Menina e o Pássaro – Coletivo Emaranhado – Vitória – ES