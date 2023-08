Festival Gastronômico Itaúnas & Sabores com várias atrações; veja programação

O Festival Gastronômico Itaúnas & Sabores está de volta para sua quinta edição, prometendo não apenas pratos irresistíveis, mas também um espetáculo cultural de tirar o chapéu. Acontecendo durante o feriadão de 7 a 10 de setembro, na encantadora Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra, o festival irá contará com uma programação cultural e de entretenimento que promete agradar a todos os públicos.

Ao todo são 75 estabelecimentos que participam dos 4 dias de festa, entre pousadas e restaurantes, cada um trazendo à mesa os sabores autênticos que fazem da culinária capixaba uma joia. Inspirado nas origens quilombolas da região, o tema desta edição é “Aipim, Mandioca, Macaxeira”. Esse ingrediente intrinsecamente ligado à cultura local será a estrela de 26 pratos inscritos, cada um prometendo uma experiência culinária única e emocionante. E tem de tudo: de massas a sanduíches, passando por caldos e até pizzas com a mandioca no centro das atenções.

Mas a diversão não para por aí. O evento irá contar com muita música, com destaque para artistas como o Trio Forrozão e a banda Fogumano. O folclore também tem vez, com o II Encontro de Beijuzeiras, que acontece em simultâneo ao festival, no centro da Vila de Itaúnas. Para aqueles que desejam mais do que apenas degustar, o festival oferece ainda oficinas gastronômicas, ministradas pelos chefs Pedro Faria e Jimmy Ogro – na sexta e no sábado – que irão dar uma verdadeira aula para os presentes, além de oferecer degustação de pratos autorais.

Do total de participantes, 26 são restaurantes, 17 estabelecimentos locais apoiadores e 32 pousadas parceiras, que contribuem para a realização do evento. A festa é uma realização da Associação Empresarial e Turística da Vila de Itaúnas – AETI, em parceria com a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra e o Parque Estadual de Itaúnas. O Festival também conta com o patrocínio do Sebrae e da Fecomércio, e o apoio da Secretaria de Turismo e do Governo do Estado.

Confira a programação cultural e de entretenimento completa:

QUINTA-FEIRA (7/9):

• Abertura do evento, às 12h, na Praça da Igreja

• Amaradzaia, às 18h, na Praça da Igreja

• II Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Praça da Igreja

SEXTA-FEIRA (8/9):

• Aula-show do chef Pedro Faria, às 12h, na Praça da Igreja

• Jongo, às 17h, na Praça da Igreja

• Samba de Marujo e Indígena Pataxós, às 18h, na Praça da Igreja

• II Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Igrejinha de São Benedito

• Luiz Nascimento, às 19h, na Praça da Igreja

• Fogo Humano no Forró da Padaria, às 20h.

• Trio Forrozão no Buraco do Tatu, às 23h.

SÁBADO (9/9):

• Aula-show do chef Jimmy Ogro, às 12h, na Praça da Igreja

• Sociedade Livre do Samba, às 16h, na Igrejinha de São Benedito

• Reis de Bois, às 18h, na Praça da Igreja

• Parmenio Leite, às 19h, na Praça da Igreja

• II Encontro de Beijuzeiras, às 17h, na Praça da Igreja

DOMINGO (10/9):

• Encerramento do evento, às 14h, com apresentação de capoeira na Praça da Igreja