Festival I Love Music: segunda edição terá grande variedade musical

O I Love Music chega à segunda edição com novidade: o Festival mais amado do Espírito Santo será itinerante e a segunda edição já está confirmada: dias 27 e 28 de outubro, em Castelo. No line up, artistas de peso que vão agradar a todos os públicos. No primeiro dia se apresentam Mari Fernandez, Kevin O Chris, Leo Chaves e Parangolé; no segundo, sobem ao palco Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti.

Idealizador e organizador do I Love Music, o produtor cultural Rodrigo Lisbôa explica que a decisão de levar para outras cidades foi atendendo a um pedido do público. “O sucesso da primeira edição fez com que muitas pessoas pedissem para levarmos o festival para as suas cidades e será uma alegria atender a este pedido”, declara.

A aposta em um line up eclético é, sem dúvida, um dos pontos altos do Festival. “O I Love Music é alegria, é música boa, é mistura de ritmos. Selecionamos artistas que estão entre os mais queridos do público e que entregam shows realmente diferenciados, com as músicas que todos gostam de ouvir”, diz Rodrigo Lisbôa.

E o produtor cultural garante que a qualquer momento o público pode ser surpreendido com a divulgação de novas atrações. “Há possibilidade, sim, de mais artistas de renome entrarem para o line up do Festival”, garante Rodrigo Lisbôa.

Os ingressos para o evento já estão à venda. O público pode optar por ingressos avulsos para cada dia de evento ou pelo passaporte, para não perder nenhuma atração.

Serviço

Festival I Love Music

Data: 27 e 28 de outubro

Local: Castelão, em Castelo

Atrações: 27/10: Mari Fernandez, Kevin O Chris, Leo Chaves e Parangolé | 28/10: Wesley Safadão, Matheus e Kauan, Beat Samba, Marcio Pedrazzi e Eduardo Camiletti.

Ingressos: R$90 (1° lote, meia entrada, pista); R$150 (1º lote, meia entrada, área vip) | R$160 (2º lote, meia entrada, passaporte pista) | R$230 (2º lote, meia entrada, passaporte área vip)

Vendas: https://lebillet.com.br/group/i-love-music?fbclid=PAAabPtPXi5hAlUL5DQka400CrzGejEjnA1XDWFaOEx4ymioyLZJgpqzeN4_8

Classificação: 18 anos