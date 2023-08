Feto encontrado no bairro Santo Antônio mobiliza a polícia em Cachoeiro

Um feto encontrado no meio de uma das ruas do bairro Santo Antônio deixou moradores chocados na manhã desta segunda-feira (7), em Cachoeiro de Itapemirim.

Uma mulher, que estava a caminho da escola com a sua neta, avistou o embrião na rua Samuel Duarte, próximo a Escola Estadual Quintiliano de Azevedo, e acionou as autoridades responsáveis.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e, após perícia técnica, constatou que se tratava de um feto de um cachorro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.