Filhote de veado resgatado está em reabilitação no Iema

Um filhote de veado resgatado na região de Santa Teresa está sendo reabilitado no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O animal está sob os cuidados dos profissionais do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), instituição que operacionaliza o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) do Iema, em Cariacica.

O filhote é uma fêmea e foi encontrado sozinho com histórico de ataque de cachorro e algumas feridas. Um morador local cuidou do animal e acionou o Iema para resgate. “O animal estava fraco, magro e acuado. Agora vamos torcer para que se recupere”, contou o servidor do Iema, Jenilson Dalmaschio, que participou do resgate.

“O veado está se recuperando. Chegou com 3,4 quilos e com as escoriações já cicatrizadas, do ataque de cachorro que sofreu. Ele mama duas vezes ao dia, mas nem sempre quer. Por isso, também oferecemos ração e capim”, explicou o diretor-presidente do Ipram, Luis Felipe Mayorga.

Quando reabilitado, dependendo da evolução, poderá será realizada a soltura para que o animal volte para a natureza.

