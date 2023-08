Final de semana com mutirões de serviços de saúde em Cachoeiro

Nesta sexta (04) e sábado, a prefeitura de Cachoeiro lança um novo projeto que irá facilitar o acesso da população aos serviços públicos de saúde oferecidos pelo município.

Intitulada “Saúde mais perto de você”, a iniciativa consiste na realização de ações itinerantes quinzenais em bairros e distritos de Cachoeiro. A primeira região contemplada será a do Village da Luz, nos dias 4 e 5 de agosto, com apoio da faculdade Multivix.

Para atender a população, uma estrutura será montada na rua Papa Paulo VI, ao lado da Unidade Básica de Saúde do bairro. Na sexta-feira (4), o funcionamento será das 13h às 20h, enquanto no sábado (5), os profissionais da saúde estarão no local das 8h às 12h.

Na ocasião, serão ofertados, por demanda espontânea, os serviços de vacinação; aferição de pressão arterial e glicemia; atendimentos em nutrição e psicologia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; fisioterapia (alongamento); vacinação antirrábica; coleta de exame preventivo do colo do útero; palestras e atendimento de saúde bucal; confecção do cartão do SUS e outros.

Também serão realizados atendimentos previamente agendados pela equipe da UBS do bairro, como consultas com cardiologista e ginecologista e a marcação de ultrassonografias.

“O programa ‘Saúde mais perto de você’ será uma oportunidade de levar cuidados e atenção à saúde para mais próximo da população, com a oferta de serviços essenciais e fundamentais para a promoção do bem-estar de todos. Em parceria com outros setores e instituições, o objetivo é tornar o acesso aos serviços de saúde mais fácil e eficiente”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“Iniciativas como essa nos ajudam a dar respostas rápidas às demandas da população. Estamos sempre buscando formas de cumprir com mais eficiência a nossa principal missão, que é cuidar das pessoas”, frisa o prefeito Victor Coelho.

Atividades esportivas

Esporte também é saúde. Por isso, o evento contará com atividades esportivas, promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida. Na sexta-feira, o público poderá aproveitar uma aula de dança mix, às 19h. Já no sábado, em parceria com a associação de moradores do Village, será realizado um torneio de futsal para crianças de 8 a 11 anos, na quadra local.