Fique ligado! Confira as farmácias de plantão neste domingo (20)

Seis farmácias estão funcionando em regime de plantão, neste domingo (20), em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento presencial e também entrega em domicílio. Confira!

1 – DROGARIA AMANDA

End: Rua Bernardo Horta, 312 – Guandú – Tel.: 3522-5044



2 –DROGARIA VITÓRIA

End: Rua Capitão Deslandes, 86 – Centro – Tel.: 3511-4402



3 – DROGARIA CORONEL BORGES

End: Rua Dr Amilcar Figliuzze, 27 – Coronel Borges Tel.: 3517-5705



4 – DROGARIA NOVA BRASÍLIA

End: Rua Etelvina Vivacqua, 218 – Nova Brasília – Tel.: 3517-1350



5 – DROGARIA NOVO PARQUE

End: Rua Lauro Lemos, 56 – Village da Luz – Tel.: 3521-1735



6 – DROGARIA IMPERIAL

Av. Jones Santos Neves, 766 – Parque Laranjeiras

em frente ao Mundo das Tintas Tel.: 3511-7829

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DROGARIAS DO CENTRO E GUANDU: 7:00H ÀS 22:00H (obrigatório)

DROGARIAS DE OUTROS BAIRROS: 7:00H ÀS 19:00H (facultativo até às 22:00h)

