Flamengo escolhe estádio do ES mais uma vez para jogar contra o Athletico

Com o maracanã ficando fechado por 20 dias (podendo ser mais), e o Flamengo precisou encontrar um local para jogar contra o Athletico, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O rubro-negro escolheu Cariacica como casa, o prestigiado Kléber Andrade. A solicitação de mudança já foi para enviada pela CBF, agora é aguardar a oficialização da troca. O Estádio Kleber Andrade passa por um período de reforma no sistema de iluminação, mas a administração garantiu que até o dia 13 de setembro, data do jogo, tudo estará pronto.

Vale destacar que o Mané Garrincha, localizado em Brasília, também surgiu como opção após a recusa do Corinthians, mas o gramado não é do agrado do time rubro-negro, que decidiu jogar no ninho que chamam de segunda casa.