Força Tática da PM apreende três menores com drogas em Alegre

Na tarde desta terça-feira (29), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam três adolescentes em posse de entorpecentes, durante abordagem em Alegre. Durante o patrulhamento, por volta das 16h, os policiais receberam denúncias que os menores estariam vendendo entorpecentes no Morro do Querosene, estando escondido próximo às árvores.

A equipe de Força Tática intensificou o patrulhamento na região, conseguindo localizar os menores suspeitos. Um deles ao visualizar a viatura dispensou uma sacola, que posteriormente foi localizada, contendo 11 pedras de Crack.

Durante a abordagem os militares localizaram com os mesmos a quantia de 232,50 ao todo e, escondido entre a árvores e vegetação do local, outras 55 pedras de Crack e 2 tiras de maconha, já fracionadas para venda.

Os menores envolvidos já foram apreendidos anteriormente por tráfico de drogas. Diante do flagrante de ato infracional, os menores foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre.