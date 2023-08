Fugitivo de presídio é recapturado pela PM em Itapemirim

Um homem, fugitivo do sistema prisional, foi recapturado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (3), no bairro Odir Moreira, no município de Itapemirim.

De acordo com a PM, policiais receberam informações sobre o foragido, que estava escondido em uma residência do bairro.

Durante deslocamento, os militares se deparam com o homem na rua, próximo a um carro estacionado. Assim que percebeu a presença policial no local, o fugitivo correu para dentro de uma casa, momento que os policiais fizeram a abordagem.

Ele foi detido e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, de lá, foi levado para o sistema prisional novamente.