Gilson Carone recebe mutirões de ações sociais e saúde neste sábado (26)

No próximo sábado (26), dois mutirões serão realizados no bairro Gilson Carone: o Dia D do projeto “Tamo Chegando” e o “Saúde mais perto de você”.

As ações serão realizadas, das 8h às 12h, em área próxima à escola municipal Padre Gino Zatelli, localizada na rua Geraldo Ambrósio, nº 138.

No Dia D do Tamo Chegando, a população terá acesso a atendimentos para emissão da carteira de identidade (RG), abertura de processo para regularização fundiária (escritura pública de imóveis), inscrição no Cadastro Único de programas sociais, cadastro no Balcão de Empregos e registros de reclamações no Procon.

Além disso, a unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda estará presente com serviços relativos aos tributos municipais, bem como a Ouvidoria Geral do Município, acolhendo pedidos e manifestações direcionados às secretarias municipais.

Para apoio aos empreendedores da região, estarão disponíveis atendimentos para formalização de microempreendedores individuais e acesso a microcrédito (Nossocrédito).

Para criançada haverá atividades como contação de histórias, brinquedos e distribuição de picolés. Para recreação dos adultos, haverá aula de dança mix.

A programação também conta com ações de educação ambiental, como coleta de materiais recicláveis, distribuição de mudas e o jogo Tabuleiro Ecológico.

O “Saúde mais perto de você”, por sua vez, levará consultas com médicos e outros profissionais de saúde, aferição de pressão arterial e glicemia, testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica, exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS, dentre outros serviços.