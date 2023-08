Ginasta de Cachoeiro conquista o 4° lugar no Brasileiro de Ginástica Rítmica

A ginasta de Cachoeiro de Itapemirim, Ana Clara Almeida, de 13 anos, foi finalista na prova de arco e conquistou o 4° lugar pela categoria 13 anos no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, realizado em João Pessoa, na Paraíba.

Ana Clara é atleta da a academia KN Ginástica Rítmica e é treinada por Katriana Nascimento.

A cachoeirense, que treina há seis anos, representou o Espírito Santo pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, no entanto, dessa vez em nova categoria. No ano foi na categoria Juvenil.

A Federação do Espírito Santo de Ginástica (Fesg) publicou em suas redes sociais uma homenagem para a atleta cachoeirense e pelo feito alcançado no Campeonato Brasileiro.