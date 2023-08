Goleada no jogo narrado por uma mulher pela primeira vez no futebol Capixaba

Por seis vezes, a voz rouca de Ana Clara Lanius gritou gol na partida entre Porto Vitória e Serra pela Copa Espírito Santo. O jogo foi realizado nessa segunda-feira (14) e transmitido ao vivo pelo canal da TVE no YouTube, emissora integrante do sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES).

Na disputa, o Serra venceu por 5 a 1 sobre o Porto Vitória no Kleber Andrade. Além da goleada, outro destaque do jogo foi a narração de Ana Clara: foi a primeira partida, na história do futebol capixaba, narrada por uma mulher.

Com coragem e profissionalismo, Ana Clara aceitou o desafio proposto inesperadamente. Ela havia sido escalada para ser repórter e atuar à beira do campo, mas um imprevisto deu a ela a oportunidade de narrar a partida.

Milhares de internautas acompanharam a transmissão, e a presença feminina foi destaque. “Orgulho de nós torcedoras!! Sou Capa Preta, mas tô aqui acompanhando esse momento histórico no nosso futebol!!”, comentou uma internauta.

A TVE, aclamada “A Casa do Futebol Capixaba”, é a grande responsável por garantir a visibilidade e o reconhecimento que o futebol capixaba merece. A emissora pública também recebeu elogios dos torcedores. “Jogo muito bom, parabéns à TVE pela transmissão”, ressaltou outro internauta.

“O fortalecimento do futebol capixaba é um projeto estratégico do Governo do Estado, que tem investido cada vez mais nas transmissões por meio da TVE. O esporte do nosso Estado merece esse reconhecimento, e a emissora pública dos capixabas tem cumprido esse papel estratégico com muita competência, fortalecendo a nossa identidade”, disse Igor Pontini, diretor-presidente da RTV ES.

Para rever a partida, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=GcLJ2iqhn9w