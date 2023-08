Gravidez de A a Z: das consultas preparatórias ao parto 

Quando chega a hora de gestar, não basta somente engravidar. Há uma série de condutas que os ginecologistas indicam, como algumas suplementações e atividades físicas específicas, que podem ajudar neste processo. Na hora da escolha da via de parto, é importante também buscar um ambiente aconchegante e que esteja preparado para possíveis intercorrências.

“A primeira coisa que uma mulher precisa para engravidar é ter certeza da decisão. Este processo envolve muitas mudanças, desde o corpo, na estrutura emocional, na rotina, na profissão e é importante estar disposta a aceitar as mudanças que estão por vir”, orienta a ginecologista e obstetra e coordenadora do Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba, Karina Bourguignon.

Segundo ela, cada profissional tem a sua conduta, mas, algo comum a todos na hora de lidar com o processo de engravidar é, no caso de boas condições de saúde, indicar uma alimentação equilibrada e uma rotina com atividade física adequada. “É importante também fazer suplementação com ácido fólico pelo menos por dois meses antes de iniciar as tentativas. Ele reduz em até 75% o risco de má formação na estrutura que dará origem ao cérebro e à medula espinhal do bebê e pode prevenir casos de anencefalia, paralisia, diferentes graus de retardo mental, entre outros”, pontua.

A partir daí, é hora do monitoramento do ciclo menstrual, para acompanhar a ovulação e os dias com maior chance de engravidar. Durante o período fértil é que as concepções acontecem, mas o ideal é que o casal não se prenda tanto a datas, para que a relação entre eles não torne-se um compromisso e as tentativas frustradas não desanimem o planejamento, de acordo com as orientações da médica.

“Após constatada a gestação, cada mulher terá um acompanhamento diferente, individualizado, com base na sua condição, em histórico familiar e evolução tanto da gestação quanto do bebê. É fundamental que a mulher esteja amparada por um médico de sua confiança, que irá posicioná-la em cada passo e vai indicar as melhores condutas a partir daí”, reforça Karina.

A cirurgiã dentista Lívia Stofel Venturin, de 37 anos, viveu a experiência de planejar a gestação e de estar amparada durante todo o processo: “Foi difícil conviver e levar uma vida normal com os enjoos. De fato, gravidez não é doença, mas isso não diminui as dificuldades e os desafios para aquelas mulheres que sofrem com náuseas e vômitos. Mas, graças a Deus, esse foi o único ponto desafiador da minha gravidez, no mais, transcorreu tudo bem”, conta.

A importância da escolha da via de parto

Entre as principais preocupações das grávidas, quando não há nenhuma intercorrência que chame a atenção, é a via de parto, se será uma cesárea ou via vaginal. Geralmente, as decisões levam em conta fatores culturais e sociais, opiniões médicas e acesso à informação sobre características de cada um.

“O que mais importa nesses momentos é, em primeiro lugar, ter um parto seguro para mãe e bebê e, em segundo, um parto humanizado, que significa compartilhar decisões e respeitar as escolhas e autonomia das gestantes, que são as protagonistas daquele momento”, explica a médica.

Para a cirurgiã dentista Lívia Stofel Venturin, a decisão já estava tomada desde o início da gestação, o parto natural. Ela teve a bolsa rota com 40 semanas de gestação, na manhã do dia quatro de maio do ano passado.

“Às 21h, sentindo contrações mais cadenciadas, fui para a maternidade e, ao chegar na sala de parto, fui recebida cordialmente pela equipe. A sala estava com luz amena, com fotos, a playlist que escolhi e banheira com água quentinha. Meu esposo acompanhou todo o processo junto comigo e, às 3h15 da manhã, já no dia 5, nasceu o Benício, e foi direto para os meus braços”, relata, emocionada.

Ela teve seu bebê na sala de parto normal do Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba, que se destaca como referência em atendimento e estrutura na região. O espaço está passando por uma modernização completa e já conta com diversas áreas inauguradas. Já estão em funcionamento um centro obstétrico completo e integrado e duas salas de parto normal, equipadas com banheiras e luzes no teto no estilo “céu estrelado” para proporcionar um ambiente tranquilo e favorável para as gestantes.

O espaço conta também com um moderno centro cirúrgico; um Espaço Família, que permite aos parentes acompanhar o parto cesariano por meio de um visor; e uma nova UTI Neonatal e Pediátrica. A unidade terá também alas de internação nos 2º e 3º andares, novo Pronto Atendimento e ampliação do posto de coleta do Laboratório Unimed.

O Hospital Materno-Infantil da Unimed Sul Capixaba atende também pacientes particulares e convênios foi certificado recentemente pela ONA no mais alto nível, que atesta sua excelência na prestação de serviços de saúde.