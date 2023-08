Grupo farmacêutico investe na construção de Centro de Distribuição no ES

Destaque no varejo farmacêutico no Brasil, o Grupo RaiaDrogasil vai ampliar os investimentos no Espírito Santo. O plano de expansão foi apresentado ao Governo do Estado, no encontro entre o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e o vice-presidente de Finanças e Administração da empresa, Antônio Carlos Coelho, realizado na Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), em Vitória.

Para aproveitar o potencial logístico do Espírito Santo e as vantagens competitivas com os programas de incentivos, o grupo anunciou a implantação de um Centro de Distribuição (CD) automatizado no Condomínio Logístico Grande Vitória (CLGV), no bairro Canaã, em Viana, com o início da operação em fevereiro de 2024.

“Este é um investimento que está alinhado com os propósitos do Governo do Estado. Será um estímulo ao desenvolvimento, além de gerar emprego e renda. Eles valorizam a mão de obra local, o trabalhador da região e tudo isso com base nos pilares e objetivos da sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa (Environmental, Social and Governance – ESG). Essa é a melhor política para o desenvolvimento social do Estado, a geração de oportunidades”, destacou Ricardo Ferraço.

Atualmente, o Grupo RaiaDrogasil tem 60 farmácias no Estado, 1.200 funcionários e o CD terá capacidade para atender os estados do Sudeste e a Bahia. “É muito importante para a Drogasil instalar um centro de distribuição no Espírito Santo. Será uma operação muito relevante para abastecer as farmácias que temos hoje e as próximas que virão no futuro”, ressaltou Coelho.

O CD terá um investimento de, aproximadamente, R$ 60 milhões e deve gerar 200 novos empregos diretos e 600 indiretos, auxiliando no desenvolvimento da região. A unidade vai ocupar área de 20 mil metros quadrados, incluindo o pátio, e atenderá a 74 farmácias, sendo 56 na Região Metropolitana da Grande Vitória, além do potencial de geração de faturamento na ordem de R$ 750 milhões ao ano. O CD terá mais de 8 mil metros quadrados, 800 metros de esteiras automatizadas e potencialmente robôs autônomos sendo considerado um dos CDs mais automatizados do Brasil.

Compete-ES

Para apoiar empresas interessadas em instalar Centros de Distribuição no Estado, o Governo do Estado disponibiliza o acesso ao Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES). O incentivo fiscal é um instrumento eficiente que potencializa a competitividade das empresas em relação às similares de outras regiões do País.

Empresas interessadas podem solicitar a adesão ao incentivo, por meio do site www.sedes.es.gov.br/compete-es