Guaçuí: jovem pede ajuda para tratamento após acidente em aula de natação

Após ter sofrido um grave acidente durante uma aula de natação, em junho deste ano, uma jovem, de 29 anos, moradora de Guaçuí, fraturou três vértebras da coluna cervical. Apesar do diagnóstico de que ficaria tetraplégica, Lorena Pirovani surpreendeu a medicina e segue se recuperando, mas para continuar com o tratamento, ela precisa de medicamentos e acompanhamentos específicos.

“Preciso de fisioterapia e terapia ocupacional todos os dias, cadeira de rodas e de banho, uma cama hospitalar e outros equipamentos para o meu tratamento. Fizemos uma estimativa de custos e chegamos ao valor de R$ 30.000 até o final do ano. Gostaria de pedir a ajuda de quem puder colaborar com pouquinho que seja para que eu consiga seguir o meu tratamento”, apela.

Por causa do acidente, os familiares da jovem precisaram sair temporariamente do Espírito Santo para o Rio Grande do Sul, onde ela reside atualmente.

“Após 40 dias de internação, tive alta do hospital e estou em casa, recebendo cuidados de minha mãe e minha irmã, que largaram tudo no nosso estado e vieram me ajudar aqui. Agora preciso prosseguir com o meu tratamento para surpreender ainda mais a medicina, mas não temos recursos para bancar todas as despesas”, relata Lorena.

Ajude a Lorena

Com o objetivo de levantar recursos para auxiliar no tratamento da jovem Luana, uma Vaquinha On Line foi criada. Além disso, os interessados também podem fazer doações por meio da Chave PIX: CPF número 14271954713 – Banco: Nubank.

Conheça a história da Lorena