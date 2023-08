Guaçuí: Saulinho precisa de cirurgia para melhorar sua respiração

Os pais do menino Saulo Varela Correa – Saulinho – estão pedindo a ajuda de amigos e nas redes sociais. O menino de 1 ano e 4 meses precisa de cirurgia, que deve ser realizada em São Paulo (SP), para melhorar sua condição respiratória. No entanto, as despesas ficam em R$ 21 mil e seus pais estão fazendo uma “vaquinha on line” para conseguir esses recursos.

Isaías Olla Corrêa e Márcia Varela da Silva moram em Guaçuí, onde Saulinho nasceu. O menino tem os diagnósticos de paralisia cerebral, epilepsia, disfagia (usa GTT), aplv/fpies, refluxo, perda auditiva em ambos os ouvidos, baixa acuidade visual e laringomalacia. E é este último que lhe provoca mais dificuldade para respirar. Um esforço respiratório considerado importante (grave) pelos médicos.

Na maioria dos casos, a laringomalacia melhora a partir dos 2 anos de idade. “Mas o Saulinho tem o tônus muscular mais fraquinho e, por isso, a melhora é um pouco mais complicada”, explica seu pai Isaías.

Saulo precisa de cirurgia com especialista

Com isso, Saulinho necessita realizar uma cirurgia que se chama supraglotoplastia. “Tentamos realizar em Vitória, mas não foi possível e, agora, encontramos um otorrinolaringologista em São Paulo, onde tivemos uma consulta presencial, foi refeito o exame de videolaringoscopia e constatado que a cirurgia pode ajudar muito a parte respiratória do Saulo”, conta.

Pais de Saulinho estão pedindo uma colaboração de, no mínimo R$ 2,00, para as despesas com cirurgia (Foto Arquivo Pessoal).

No entanto, não há como fazer a cirurgia pelo plano de saúde que os pais de Saulo possuem, que cobre apenas a internação. Os honorários da equipe médica, mais os custos de estadia em São Paulo ficam em R$ 21 mil. “Por isso, resolvemos fazer uma vaquinha on line e, se cada um ajudar um pouquinho, a gente atinge o objetivo”, afirma a mãe, Márcia Varela. “Precisamos e pedimos a ajuda de todos, já agradecendo a quem puder colaborar com o tratamento de nosso pequeno leãozinho”, completa.

Na mensagem que estão compartilhando pelas redes sociais, os pais de Saulinho, seus familiares e amigos pedem uma contribuição de, no mínimo, R$ 2,00, por meio de Pix. “E quem não puder ajudar com recursos financeiros, pode ajudar compartilhando a mensagem, para chegar ao máximo de pessoas possível, além de contarmos com as orações e boas vibrações de todo mundo para o Saulinho”, ressalta Isaías.

Desta forma, qualquer pessoa que quiser ajudar, basta enviar o Pix de, no mínimo, R$ 2,00, para o telefone (28)99985-0534, em nome do pai do menino, Isaías Olla Corrêa.