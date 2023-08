HIFA se destaca no ES por tecnologia de assistência ventilatória na Utin

Recentemente o HIFA equipou a UTIN com ventiladores neonatais híbridos, o Babylog VN600 da marca Dräger, o que posicionou a instituição e a UTI neonatal em um ranking diferenciado no Brasil em termos de assistência ao recém-nascido.

Hoje a unidade intensiva do HIFA é a única no Estado com perfil de atendimento SUS, que possui o equipamento de última geração, permitindo mais qualidade e segurança assistencial aos recém-nascidos e, em especial, aos prematuros.

“A tecnologia avançada dá suporte para prevenir danos pulmonares, comprometimento hemodinâmico e neurológico do bebê. Geralmente é usado quando a ventilação mecânica convencional não apresentou bons resultados”, ressaltou a Coordenadora da UTI neonatal do HIFA, Marina Bento Alves Vasconcellos.

Com o suporte do equipamento, os bebês tendem a ficar menos tempo em ventilação mecânica invasiva, desenvolvem menos Displasia Broncopulmonar (doença pulmonar crônica com características clínicas, radiológicas e histológicas próprias que acomete, em geral, os recém-nascidos prematuros submetidos a oxigenoterapia e ventilação mecânica nos primeiros dias de vida) e apresentam menos hipocapnia (estado do dióxido de carbono reduzido no sangue que pode acentuar lesões neurológicas).

Segundo o superintendente da instituição, Jailton Pedroso, o HIFA busca constantemente o que há de mais moderno em assistência. O VN600 é um equipamento importado, produzido na Alemanha seguindo os níveis mais elevados de qualidade e segurança. “A aquisição desses equipamentos está alinhada a missão do HIFA, que é garantir uma assistência de qualidade, com segurança, humanização, resolutividade, conforto e tecnologia.

O resultado é a redução da mortalidade e a melhoria da qualidade de vida desses bebês”, finalizou.

A UTIN do HIFA reúne assistência humanizada e de qualidade, profissionais especialistas, equipamentos de ponta, além de uma ambientação acolhedora.