Homem de 56 anos morre após carro cair de ponte em Alfredo Chaves

Um homem de 56 anos morreu na manhã desta segunda-feira (31) depois de cair de uma ponte com o carro que conduzia, em Alfredo Chaves. Segundo a Polícia Militar, populares chamaram a equipe depois de encontrarem o carro da vítima caído em um córrego.

A vítima foi identificada como Jorge Romildo Falcão, morador de Marechal Floriano. Ainda de acordo com os policiais militares, não foi possível saber, naquele momento, as causas do acidente.

O corpo de Jorge Romildo foi periciado no local, levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, liberado à família. Já a remoção do carro da vítima ficou sob responsabilidade de parentes.