Homem de 59 anos investigado por estupro é preso em Kennedy

Um homem de 59 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (1), em Presidente Kennedy, no Litoral Sul. Segundo a PM, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por crime de estupro.

Policiais faziam patrulhamento na região central do município quando se depararam com o homem, que é um velho conhecido da PM por estar envolvido em outros crimes.

O homem foi preso e levado para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde ficou à disposição da Justiça para ser levado ao Centro de Detenção Provisória da região.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.