Homem é morto a tiros dentro de veículo no Alto Amarelo, em Cachoeiro

Um homem foi morto com vários tiros no interior de um veículo na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu na rua Agliberto Rodrigues Moreira por volta de 0h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, até o fechamento do Boletim de Ocorrências, a vítima não tinha sido identificada, assim como a motivação do crime.

Segundo a PM, os militares foram acionados e no local encontraram o Honda Fit, de cor prata, com várias perfurações de tiro. A vítima já estava sem vida.

Os militares apuraram que o suspeito teria descido a pé uma escadaria, efetuou os disparos e fugiu em um Honda Civic, de cor preta, que o aguardava próximo ao local do crime.

Uma mulher que estava no banco do carona do veículo da vítima, conseguiu fugir em uma moto. Ela não foi identificada e não chegou a ser atingida pelos disparos.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.