Homem é morto a tiros no lugar de outro em Venda Nova do Imigrante

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo, na noite da última sexta-feira (25), em Venda Nova do Imigrante, região serrana do Espírito Santo.

Segundo testemunhas, um homem trajando roupas pretas e touca ninja seria o autor dos três tiros (dois na face e um na região do abdômen) que tiraram a vida da vítima, de 35 anos.

A polícia informou que duas mulheres, sendo uma menor de idade, que se encontravam dentro do apartamento onde o crime ocorreu, contaram que o atirador entrou no local a procura de um outro homem, o proprietário do lugar e dividia a moradia com a vítima.

As duas mulheres e o dono do apartamento foram conduzidos a 11ª delegacia de Polícia pela equipe da polícia civil para prestar mais esclarecimentos sobre o fato. Até o momento, ninguém foi preso.