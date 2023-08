Homem é preso após ameaçar e extorquir ex-companheiro em Guaçuí

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (17), em Guaçuí, após ameaçar e extorquir seu ex-companheiro. Segundo informações da PM, a corporação recebeu solicitação via 190, de disparos de arma de fogo no bairro São José.

A vítima, um homem de 41 anos, informou aos militares que teria sofrido uma extorsão pelo suspeito, com o qual teve um relacionamento por dois meses. No relato, ele explicou que foi ameaçado com uma arma de fogo, que o suspeito chegou a efetuar um disparo em sua direção e ameaçou divulgar vídeos íntimos do relacionamento.

Após negar novamente o pagamento o suspeito teria sacado a arma, apontado diversas vezes em sua direção e realizado um disparo. Foi então que, por medo, teria realizado um Pix no valor de R$1.500,00 ao suspeito, que fugiu levando ainda um aparelho celular.

Com o apoio da Força Tática, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito escondido na casa de sua mãe. Ele foi detido sem oferecer resistência e indicou o local onde teria dispensado a arma, um revolver calibre 22, contendo 6 munições intactas e uma deflagrada.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde a vítima se fez presente para representação.