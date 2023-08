Homem é preso após ameaçar e extorquir ex-namorado em Guaçuí

Um homem foi detido na última quinta-feira (17), suspeito de ameaçar e extorquir um ex-namorado. Ele chegou a efetuar um tiro no interior da residência na vítima, localizada na região central de Guaçuí.

De acordo com informações da Polícia Militar, foram os vizinhos que ouviram o disparo, perceberam que o suspeito estava fazendo ameaças ao morador, e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram ao local, a vítima contou que tinha acabado de sofrer uma extorsão e ameaça de morte, e que o suspeito teria fugido de bicicleta após efetuar o tiro.

Os policiais tentaram localizar o suspeito, que foi avistado entrando em uma residência. Os militares, então, retornaram até a casa da vítima, que contou que estava em um relacionamento com o suspeito há pouco mais de dois meses e, por conta do tempo juntos, decidiu comunicar que era soropositivo.

Segundo a vítima, o suspeito não gostou de saber da informação e passou a exigir a quantia de R$ 12 mil para ‘compensar’. A vítima se recusou a pagar e eles pararam de se falar.

Na última quinta-feira (17), o suspeitou pediu para conversar com a vítima, que aceitou. No entanto, voltou a pedir dinheiro. Diante da nova negativa, o suspeito contou que tinha vídeos do casal e que divulgaria, caso não recebesse o dinheiro.

Ao ter negado o pagamento, o suspeito pegou uma arma e apontou para a vítima fazendo ameaças. Em determinado momento, o suspeito atirou no interior do imóvel. Com medo, a vítima fez um PIX no valor de R$ 1.500,00 para o suspeito, que fugiu levando também um aparelho celular.

Diante das informações, a Polícia Militar seguiu até a residência do suspeito, que confirmou o tiro e contou que se sentiu traído, pois o ex tinha escondido ser soropositivo, e disse também que a vítima tinha enviado o dinheiro para ‘compensar o fato’. Quanto ao aparelho celular, ele disse que levou na fuga, já que a vítima estava tentando acionar a polícia.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Alegre, onde foi autuado em flagrante por porte e disparo de arma de fogo, roubo qualificado e extorsão.