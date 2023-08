Na manhã desta sexta-feira(25) , uma equipe da Polícia Militar apreendeu 60 tabletes de maconha no bairro Nova Almeida, na Serra, região da Grande Vitória.

A ação ocorreu durante a abordagem de um veículo modelo Chevrolet/Ônix.

Um homem de 44 anos foi detido e encaminhado às auitoridades competentes. Todo o material ilícito foi recolhido e entregue à Delegacia Regional da Serra.

