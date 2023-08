Homem é preso com carro clonado em Cachoeiro

Um homem foi preso com um carro clonado, nesta terça-feira (30), no bairro Santo Antonio, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi detido, por militares que faziam patrulhamento na região.

“Uma guarnição da Polícia Militar percebeu detalhes suspeitos na placa de um veículo que trafegava pela região. Ao realizar a abordagem, foi constatado que as placas estavam adulteradas e, conforme consulta ao chassi, foi confirmado que o veículo possuía restrição de furto e roubo”, disse a PM em nota.

Em depoimento aos policiais, o homem, que conduzia o carro, modelo Onix, de cor vermelha, relatou não ter conhecimento das irregularidades quando adquiriu o veículo.

“Questionado, o condutor abordado respondeu que não sabia do fato e que havia adquirido o veículo recentemente, mas não deu detalhes de quanto tinha pagado ou de quem havia comprado”, ressalta a PM.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento no plantão vigente e que terá mais informações sobre o procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante, após a finalização das oitivas da ocorrência.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.