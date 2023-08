Homem é preso por armazenar e compartilhar conteúdos de pornografia infantil no ES

Um homem de 34 anos foi preso pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (4) por compartilhar e armazenar pornografia infantil. Ele foi detido em Aracruz, no Norte do Estado.

Policiais federais foram à casa do homem para cumprir um mandado de busca e apreensão e, com as provas do crime, ele acabou preso em flagrante. Ainda de acordo com a PF, o suspeito participava de diversos grupos em aplicativos de conversa em que o único objetivo dos participantes era obter acesso a imagens de crianças nuas ou cenas de violência sexual contra crianças.

Agora, as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para comprovar sua participação criminosa na rede mundial de computadores e identificar outros participantes.

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.