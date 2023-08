Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Itapemirim

Na noite do último sábado (26), um homem foi detido por posse ilegal de arma de fogo, além de munições e drogas em Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento tático móvel da equipe da 9°Cia no Bairro Namitala Ayub, em Itapemirim, os militares abordaram um homem que portava um revólver da marca Rossi Cal.38 já municiado, uma porção de maconha na espessura de uma barra de sabão e 3 pinos de cocaína.

A PM, informou que o suspeito estava solto há poucos meses e, teria envolvimento com homicídios além de trabalhar diretamente para uma facção local.

O homem foi conduzido à 9°Delegacia Regional de Itapemirim com todo material apreendido.

