Homem esfaqueado pede ajuda em igreja após confusão de bar no ES

Na noite do último domingo (20), câmeras de monitoramento de uma igreja, em Domingos Martins, registraram o momento em que um homem esfaqueado entra no local pedindo ajuda.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi esfaqueado enquanto bebia em um bar no mesmo momento que uma celebração religiosa acontecia na igreja. No vídeo, é possível perceber que o homem anda alguns passos e acaba caindo.

A vítima, ainda consciente, conseguiu dizer o nome do agressor. A Polícia Militar esteve no local, e realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

A PM ainda informou que o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado pelas pessoas que estavam na igreja.

Em nota, A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Domingos Martins. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.