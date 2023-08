Homem invade igreja para vandalizar imagens e é preso em cidade do ES

Na noite da última segunda-feira (31), a igreja Santa Terezinha, no bairro Laguna em Linhares, serviu como cena de filme de terror.

A ocorrência narra que um homem semi-nu havia ido até as dependencias de onde é realizada as reuniões da catequeze e logo depois, havia subido para “assistir” a missa. No local, haviam 30 pessoas, que perceberam a presença do homem através do barulho que o mesmo fazia quando quebrava a imagem de santos e anjos.

A imagem de Nossa Senhora teve seu rosário retirado das mãos e todo esse cenário abalou quem assistia ao culto religioso. Os militares foram acionados e contra o vandalo, já havia um mandado de prisão que vingava desde o ano de 2022.

Aos militares o homem disse que “o que eu queria mesmo era enviar os anjinhos, sabe? Os de verdade, os que estavam lá na igreja, para o céu”.

O homem foi levado para a delegacia de Linhares.