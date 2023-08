Homem que queria “ir para casa de moto” é preso poucos minutos após furto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta segunda-feira (21) na BR 101, em Serra, uma motocicleta furtada há poucos minutos em Vitória. O condutor foi reconhecido como autor do furto e acabou preso.

A PRF realizava ações de policiamento na rodovia federal BR-101, nas proximidades do km 264, aproximadamente às 22h, quando visualizou o veículo motocicleta Honda/CG 160 Titan, cor cinza, de placa RKS8D10, para a qual havia restrição de furto, informada minutos antes pela Central de Operações da instituição. Na tentativa de abordagem, o condutor desobedeceu as ordens dos policiais e empreendeu fuga, sendo acompanhado pela equipe da PRF.

Durante a fuga, o condutor da motocicleta trafegou em alta velocidade, inclusive transitando por um longo trecho pela contramão de direção, comprometendo, significativamente, a segurança dos outros condutores e pedestres. Já na Avenida Brasília, principal via do bairro Porto Canoa, após transitar pela contramão de direção, o condutor da motocicleta, ao passar por um quebra-molas em alta velocidade, acabou perdendo o controle, vindo a tombar.

A equipe PRF deu nova ordem de parada, mas o envolvido continuou a fuga a pé, sendo possível abordá-lo e realizar a detenção cerca de 500 metros do local da queda da motocicleta. Nesse momento, o envolvido resistiu a execução do ato legal da prisão, sendo necessário imobilizá-lo por meio do uso de algemas, a fim de cessar a fuga.

Ainda no local da ocorrência, compareceu o proprietário da motocicleta, e reconheceu o homem detido como o autor do furto. Corroborando tal indício de autoria, fora localizado na posse do condutor uma chave “micha”, utilizada para o cometimento de furtos de motocicletas. Além disso, a abordagem fora realizada somente alguns minutos após a vítima informar ao CIODES o furto, outro elemento que indica a provável autoria do furto.

Durante a abordagem, o condutor, um homem de 21 anos, afirmou que estava vindo da orla de Camburi, em Vitória, local do cometimento do furto, e teria como destino o bairro Serra Dourada, em Serra, sua residência. O homem disse que a subtração do bem fora para efetuar o deslocamento citado, ou seja, ir para casa de motocicleta.

Em decorrência da queda da moto, o envolvido acabou sofrendo escoriações em algumas partes do corpo, sendo socorrido pela equipe PRF para o Hospital Jaime dos Santos Neves, de onde fora encaminhado para a UPA de Castelândia. Após a conclusão do atendimento médico, em virtude do cometimento do crime de furto, para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Serra/ES. No tocante ao veículo, por ser objeto de crime, fora arrecadado e entregue na mesma Unidade de Polícia Civil.