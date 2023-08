Hospital Estadual investe em projeto de sustentabilidade ambiental

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra, está dando um passo importante e vem investindo na compostagem como forma de promover a sustentabilidade ambiental. O projeto é uma iniciativa do setor de Controle Ambiental da unidade e tem o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários, contribuindo para a diminuição da poluição e do impacto ambiental.

“A compostagem é um processo natural de decomposição de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, podas de jardim e outros materiais biodegradáveis. Por meio dessa técnica, esses resíduos são transformados em um composto orgânico rico em nutrientes conhecido como composto ou adubo orgânico”, explicou a gerente do setor de Hotelaria, Josiane Sousa.

A iniciativa, inédita entre as unidades de saúde do Estado, reforça o compromisso do Hospital Dr. Jayme com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. “Acreditamos que nosso cuidado não se limita à assistência à saúde, mas temos um papel de zelar pelo meio ambiente e pela comunidade em que estamos inseridos”, disse o diretor-geral da unidade, Joubert Andrade da Silva.

A analista ambiental do Hospital Dr. Jayme, Priscila Rubim, ressaltou que a implementação da compostagem no ambiente hospitalar apresenta uma série de vantagens significativas. Entre elas estão a redução do impacto ambiental; a contribuição para diminuir a poluição do solo, da água e do ar, minimizando o impacto negativo no ecossistema local; e a geração de adubo orgânico, pois o composto obtido, a partir da compostagem, pode ser utilizado em áreas verdes do próprio hospital, como jardins.

Também visa à conscientização dos colaboradores, com a adoção da compostagem, ao promover a conscientização ambiental entre funcionários, pacientes e também com a comunidade em geral, incentivando práticas mais sustentáveis no cotidiano.

Até o momento, um ciclo já foi finalizado e cerca de 900 quilos de comporto orgânico foram retirados. O material foi distribuído pelos jardins da unidade. “Ressaltamos que todo esse material utilizado para a geração do composto é produzido pela própria unidade, como os restos de comida das refeições fornecidas para funcionários, pacientes e acompanhantes. Esse material que seria destinado aos aterros sanitários, agora pode ser reutilizado pela unidade. Além disso, há um projeto de fornecermos composto para a comunidade, se assim desejarem”, destacou Priscila Rubim.